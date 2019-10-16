В Мариуполе нашли мертвым полицейского. Расследуют самоубийство

В Мариуполе (Донецкая область) 14 октября правоохранители обнаружили мертвым 23-летнего полицейского. Предварительно его гибель расследуют как самоубийство. Об этом рассказала пресс-офицер Центрального отдела полиции Мирослава Попова, передает «UA: Донбас».



«Следов насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было. Сейчас тело направлено на экспертизу для уточнения причин гибели. В этот день мужчина находился не на службе», - сообщила пресс-офицер.



Она добавила, что по предварительным данным, причиной самоубийства стали личные проблемы, не связанные со служебной деятельностью.