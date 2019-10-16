ОБСЕ увидела военное присутствие на участках разведения в Золотом и Петровском

На участках разведения сил в районах Золотого и Петровского Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала военное присутствие, а также военную технику. Об этом говорится в свежем отчете миссии.



Так, 13 октября на участке разведения в районе Золотого беспилотник СММ вновь зафиксировал оборонительную позицию Вооруженных сил Украины на автодороге T1316 к югу от железнодорожных путей. 14 октября на этом же участке разведения наблюдатели видели завершение работ по установке заполненных грунтом защитных барьеров типа Hesco.



13 октября в пределах участка разведения в районе Петровского беспилотник вновь зафиксировал одну боевую бронированную машину (ББМ) и два грузовика. По оценке СММ, вся техника принадлежала Вооруженным силам Украины. Примерно в 150 метрах дальше к югу этот беспилотник вновь зафиксировал крупногабаритный грузовик, а приблизительно в 680 м от вышеупомянутой позиции, в лесополосе, тот же беспилотник зафиксировал 1 ББМ. Кроме того, беспилотник зафиксировал оборонительные позиции в рамках участка разведения.

15 октября Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.



На предыдущем заседании, 1 октября, стороны в ТКГ согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался.