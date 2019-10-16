Горсовет Харькова первым обратился к Зеленскому в поддержку «формулы Штайнмайера»

Харьковский городской совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и депутатам местных советов в поддержку «формулы Штайнмайера». Документ зачитал с трибуны мэр Харькова Геннадий Кернес. Сессия горсовета транслировалась в сети.



«Мы, депутаты Харьковского городского совета, поддерживаем президента Украины в поисках мира. Мы считаем «формулу Штайнмайера» единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны. Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а, следовательно, и смертей», — говорится в обращении.



По словам Кернеса, главной целью докумета является мир на востоке Украины.



«Контроль над украинской границей защитит от появления на территории страны людей, которые стремятся к дальнейшему противостоянию на востоке, и будет способствовать проведению местных выборов не под дулами автоматов, а под наблюдением ОБСЕ», — указано в документе.



Авторы обращения считают, что ряд областных и городских советов, которые обратились к президенту против «формулы Штайнмайера» в действительности «стремятся к войне».



«Некоторые безответственные политики сразу заголосили: "Формула Штайнмайера" - капитуляция" и начали пугать третьим Майданом. Они стремятся к войне, чтобы снова делить украинцев на патриотов и "предателей" или "сепаратистов". Они умышленно вводят украинцев в заблуждение, убеждая граждан, что мир по "формуле Штайнмайера" означает сдачу государственности и капитуляцию», — зачитал мэр Харькова.



По итогам голосования 53 депутата поддержали обращение, 12 — были против, 2 — воздержались. Глава фракции «Самопомич» Тарас Ситенко заявил, что его фракция не поддержит обращение, потому что депутаты узнали о нем только в сессионном зале.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Донбассе. После этого президент Владимир Зеленский анонсировал создание закона об «особом статусе» отдельных районов Донбасса.



После согласования «формулы Штайнмайера» в Киеве и ряде городов прошли акции «Нет капитуляции!».



Зеленский заверил, что «никогда не сдаст Украину». Президент неоднократно обещал, что выборы в ОРДЛО не будут проводиться «под дулами пулеметов». По его словам, вопросы гарантии безопасности в ОРДЛО и контроля над донбасским участком границы будут обсуждаться на встрече лидеров «нормандского формата».



Херсонский городской совет обратился к Зеленскому, Кабмину и Верховной Раде с требованием не имплементировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. С такой же инициативой выступили Львовский, Тернопольский, Сумской, Ровенский и Ивано-Франковский облсоветы.