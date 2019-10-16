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«Слуга народа»: Амнистии для военных преступников не может быть, несмотря на «Минск»

16 октября 2019, 12:20

«Слуга народа»: Амнистии для военных преступников не может быть, несмотря на «Минск»

Украинская власть при президентстве Владимира Зеленского по-другому видит один из ключевых компонентов мирного процесса на Донбассе – амнистии.

Как считает глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, предыдущая украинская власть сделала ошибку, согласившись в Минске на договор, в котором предусмотрена амнистия всех участников событий на Донбассе. Он отметил, что Украина не сможет обеспечить амнистию всем, потому что согласно международным нормам, военные преступники должны быть наказаны в обязательном порядке. Это касается тех, кто совершил тяжкие преступления – убийства, пытки и так далее.

«Там (в Минских договоренностях, - ред.) есть фраза что Украина обеспечит амнистию для всех участников событий на Донбассе. Это не так. Мы не можем отбросить общий принцип права о неизбежности наказания для тех, кто совершил военные преступления, преступления против человечности», - сказал он журналистам в Верховной Раде.

Яременко добавил, что у европейских партнеров Украины такое же понимание амнистии.

Нардеп заявил, что Украине необходимо на законодательном уровне четко прописать статус людей, которые остались на неподконтрольной территории.

Также он подчеркнул, что амнистия в Украине должна подразумевать в том числе примирение, а также давать гарантии для остальным, которые не совершали тяжких преступлений.

ТЕМЫ

Люди
Богдан Яременко
Прочее
Амнистия

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