Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский надеется, что Путин хочет мира на Донбассе

16 октября 2019, 12:51

Зеленский надеется, что Путин хочет мира на Донбассе

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что его российский коллега Владимир Путин тоже хочет наступления мира на Донбассе. Об этом он сказал во время брифинга по итогам встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.

На вопрос журналистки, не использует ли Путин неудавшуюся попытку разведения сил в Золотом и Петровском как повод отказаться от встречи в «нормандском формате», Зеленский сказал, что не знает.

«Мы будем ждать, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы в конце был мир, чтобы перестали убивать украинцев. Думаю, это желание должно быть с каждой стороны. Мы ждем именно этого», — добавил президент Украины.

Также Зеленский сказал, что условие семидневного режима прекращения огня на участках разведения у Золотого и Петровского «не является новостью для Украины». Он отметил, что недельный «режим тишины» должна зафиксировать миссия ОБСЕ. «На сегодняшний день знаю, что у нас уже два дня тишина. Будем верить и ждать, что будет семь дней тишины и тогда мы сможем говорить об отведении [войск]», — добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что к отводу войск должна быть готова не только украинская сторона.

15 октября Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.

На предыдущем заседании, 1 октября, стороны в ТКГ согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался. 

ТЕМЫ

Люди
Владимир Путин Владимир Зеленский
Прочее
Россия-Украина Нормандский формат Разведение сторон
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:58
Узник «ДНР» написал письмо Зеленскому. До этого он писал Порошенко
09:56
ОБСЕ подтвердила, что жители неподконтрольного Донбасса пострадали при детонации взрывчатки
07:46
За минувшие стуки на Донбассе погибли двое украинских военных, пятеро пострадали
23:55
В Минске спорили о разведении, в Луганске лишили свободы двух «шпионов». Главное за день
16:54
«ДНР» решила провести «клон» инвестиционного форума Зеленского. Участников не называют
16:30
«ЛНР» лишила свободы женщину на 14 лет по обвинению в «госизмене»
13:56
Боевики «ЛНР» обвинили местного жителя в работе на СБУ
09:28
В Луганске рассказали, кому нужен «паспорт ЛНР» для получения местной пенсии
21:54
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:11
Новый «министр связи ДНР» отвечал за обеспечение группировки интернетом
14:57
В «ДНР» рассказали о состоянии четырех пострадавших при детонации взрывчатки
14:40
В сторону Донецка запустили 25-метровый украинский флаг
14:30
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
11:50
Пушилин уволил «министра связи ДНР»
21:39
«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки
все новости
13:00
На Донетчине неизвестные подожгли торговый киоск
12:51
Зеленский надеется, что Путин хочет мира на Донбассе
12:35
В Мариуполе пять человек пострадали при столкновении двух автобусов
12:20
«Слуга народа»: Амнистии для военных преступников не может быть, несмотря на «Минск»
11:57
Горсовет Харькова первым обратился к Зеленскому в поддержку «формулы Штайнмайера»
10:58
Узник «ДНР» написал письмо Зеленскому. До этого он писал Порошенко
10:44
ОБСЕ увидела военное присутствие на участках разведения в Золотом и Петровском
10:35
В Мариуполе нашли мертвым полицейского. Расследуют самоубийство
10:13
В «Слуге народа» пояснили, при каких условиях Украине придется выделять «треть бюджета на мобилизацию и армию»
09:56
ОБСЕ подтвердила, что жители неподконтрольного Донбасса пострадали при детонации взрывчатки
09:28
В Боснии и Герцеговине начнется суд над членом отряда сербских боевиков, воевавших на Донбассе
08:50
Профсоюзы готовятся к всеукраинской акции протеста шахтеров
08:44
СМИ: Коломойский хочет контролировать Украинскую премьер-лигу по футболу
08:26
Зеленский разрешил НАБУ и ГБР самостоятельно вести прослушку
07:46
За минувшие стуки на Донбассе погибли двое украинских военных, пятеро пострадали
все новости
ВИДЕО
Зеленский наградил военных на передовой в Донецкой области
14 октября, 19:15
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
14 октября, 14:30
Нужно ли открывать аэропорт в Краматорске? Мнения «за» и «против» ►
14 октября, 10:31
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция