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Рада одобрила отмену выплат депутатам-прогульщикам

16 октября 2019, 15:09

Рада одобрила отмену выплат депутатам-прогульщикам

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в законодательство относительно лишения права народных депутатов на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин заседаний парламента. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Законопроект №1035-2 во втором чтении и в целом на пленарном заседании Рады в среду поддержали 265 народных депутатов.

Согласно документу, предлагается лишать материальных компенсаций на выполнение депутатских полномочий, если народный депутат на протяжении календарного месяца в течение одной очередной сессии без уважительных причин не участвовал в более трети голосованиях на пленарных заседаниях или более половины заседаний комитета, в состав которого он входит.

Прекращение выплат за соответствующий месяц будет осуществляться распоряжением председателя парламента по решению регламентного комитета на основании сведений об учете рабочего времени нардепов, поданных аппаратом Рады.

Принятый закон не предусматривает процедуру письменной регистрации парламентариев на пленарных заседаниях. Основанием для начисления выплат нардепу за участие в пленарных заседаниях будет регистрация с помощью электронной системы.

Закон предусматривает, что данные участия народного депутата в не менее 70% голосованиях при принятии решений Рады на каждом пленарном заседании является основанием для начисления ему заработной платы за время участия в пленарных заседаниях.

Учет участия Нардепа в голосовании при принятии решения парламента будет осуществляться при помощи электронной системы, а данные такого учета (в процентах) будут публиковать за каждый день пленарных заседаний на сайте Верховной Рады.

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