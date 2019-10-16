Пушилин прокомментировал требование Украины о роспуске «Л-ДНР»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что реализовать Минские соглашения возможно лишь «демонтировав» нынешнюю Украину и учредив «новое» государство. Так он отреагировал на условия, при которых украинская сторона готова предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской области «особый статус».



В частности, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе предложила распустить «ДНР» и «ЛНР».



В ответ Пушилин заявил, что Минские соглашения могут быть выполнены якобы только при условии «роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности».



«Необходимо заново учредить новую, по-настоящему незалежную Украину. Сделать это нужно свободным решением всех ее территорий. И признать при этом право регионов не входить в новое государство», — отмечается в заявлении Пушилина, которые распространили сепаратистские СМИ.



Ранее в Кремле заявили, что требование Украины распустить группировки «ДНР» и «ЛНР» является неожиданной «новой вводной», которую трудно комментировать

В Минских соглашениях нет терминов «ДНР» и «ЛНР», а есть «представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей». В целом, Минские соглашение предполагают возвращение ОРДЛО под контроль Украины при условии предоставления этим районам особого порядка местного самоуправления (особого статуса).



Члены «ДНР» и «ЛНР» не являются полноправными участниками Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, в которую входят представители Украины, России и ОБСЕ. Представители «Л-ДНР» принимают участие в работе подгрупп ТКГ по приглашению РФ.