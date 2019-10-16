Кабмин согласовал назначение заместительницы главы Донецкой ОГА

Кабинет министров согласовал назначение Юлии Коснюниной заместительницей главы Донецкой областной государственной администрации. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.



Согласно декларации, Юлия Коснюнина владеет квартирой в Донецке 103,9 м2, в совместной собственности с дочкой - комната в Донецке 16м2.



Коснюнина задекларировала авто Volkswagen Golf 2011 года выпуска.



За 2018 год по основному месту работы указан доход в размере 1044056 гривен.



В качестве денежных активов она указала проценты в размере 2108 гривен, средства размещенные на банковских счетах - 4761 евро, 39144 и 50000 гривен в «Ощадбанке», 6240 и 476 гривен в «ПриватБанке», наличные средства – 750000 гривен.