На Донбассе сегодня были обстрелы, потерь среди украинских военных нет

Незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, военнослужащие ВСУ не пострадали.



Согласно сообщению, стрельба велась из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, а также из зенитной установки, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Лебединское, Водяное, Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Золотое, Зайцево, Луганское, Новозвановка.

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, четверо получили ранения и один — боевую травму.