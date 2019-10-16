Франция и Германия увидели положительные сдвиги в разрешении ситуации на Донбассе

Франция и Германия заявили, что видят «положительные сдвиги» в реализации Минских соглашений и ожидают дальнейшего достижения прогресса во время нормандской встречи в Париже. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания правительств двух стран в Тулузе, передает «Европейская правда».



«Мы приветствуем недавние положительные сдвиги в реализации Минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в нормандском формате в Париже, которая должна добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины», - говорится в документе.



При этом в заявлении подчеркивается, что аннексия Крыма Россией является незаконной



Париж и Берлин также «подтверждают приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского союза, включая такие сферы, как контроль над вооружением и нераспространение оружия».