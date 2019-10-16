В ООН настаивают, что сайт «Миротворец» действует незаконно

Мониторинговая миссия ООН в Украине считает деятельность сайта «Миротворец» незаконной и призывает народных депутатов инициировать его закрытие. С таким заявлением в среду, 16 октября, выступил заместитель главы миссии Бенджамин Моро на заседании комитета украинского парламента по вопросам свободы слова, пишет DW.



«Я снова и снова напоминаю один очень известный вам момент – это сайт «Миротворец». Как вы знаете, сайт содержит личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те лица, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных, в свою очередь, представляет опасность для таких лиц», – заявил он.

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