«ДНР» говорит, что Россия принимает от группировки пенсионные документы жителей Донбасса

В группировке «ДНР» заявляют, что «тесно взаимодействуют» с Пенсионным фондом Российской Федерации.



В одном из сообщений на сайте, подконтрольном «ДНР» говорится, что с начала текущего года местные «пенсионные органы ДНР» получили от российских органов около 12 тысяч запросов: на подтверждение стажа и заработной платы на предприятиях при «ДНР», запросы о высылке пенсионных дел и дополнительных аттестатов о выплате пенсии лицам, переехавшим на постоянное проживание в Российскую Федерацию.

Жители Донецкой и Луганской областей Украины, которые получат российское гражданство, смогут получать российские страховые пенсии по возрасту, но только если переедут на постоянное жительство в Россию.



Выплата пенсий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей после получения ими российских паспортов не будет большой нагрузкой на пенсионную систему России, заявил ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.