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Письмо из Макеевки и «удивление» Кремля. Главное за день

16 октября 2019, 23:48

Письмо из Макеевки и «удивление» Кремля. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 16 октября, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что имплементация «формулы Штайнмайера» возможна только в новом законе об «особом статусе» Донбасса, который будет обсуждаться в случае конструктивной встречи лидеров «нормандской четверки».

Зеленский выразил надежду, что его российский коллега Владимир Путин тоже хочет наступления мира на Донбассе.

В Кремле заявили, что требование Украины распустить группировки «ДНР» и «ЛНР» является неожиданной «новой вводной», которую трудно комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко считает, что предыдущая украинская власть сделала ошибку, согласившись в Минске на договор, в котором предусмотрена амнистия всех участников событий на Донбассе. Он отметил, что Украина не сможет обеспечить амнистию всем, потому что согласно международным нормам, военные преступники должны быть наказаны в обязательном порядке.

Общество

В группировке «ДНР» заявляют, что «тесно взаимодействуют» с Пенсионным фондом Российской Федерации.

Служба безопасности Украины заявила, что так называемые спецслужбы при группировках «ДНР» и «ЛНР» вербуют осужденных для выполнения подрывной деятельности после их передачи на контролируемую украинской властью территорию.

Права человека

В неподконтрольной правительству Украины Макеевке заключенный Василий Савин написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это уже второе письмо Савина к главе украинского государства.

Боевые действия 

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей недавно произошло несколько случаев, когда от ручных гранат и наземных мин пострадали мирные жители, в том числе дети. 

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