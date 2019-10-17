Боевик «ДНР» осужден на 10 лет тюрьмы с конфискацией

Артемовский городской суд приговорил к 10 годам заключения жителя Макеевки, который воевал против Вооруженных сил Украины на стороне группировки «ДНР».



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Согласно обвинению, 23-летний местный житель в 2014 году, находясь на территории оккупированного Донецка, вступил в бригаду «Кальмиусе», которая входит в состав «ДНР». Он также был механиком-водителем и командиром машины реактивного залпового огня «Град».



Также он участвовал в вооруженных противостояниях с украинскими военными в районе городов Донецк, Снежное, Горловка, а также в Новоазовском и Шахтерском районах.



17 февраля 2019 года во время боя возле населенного пункта Луганского Донецкой области боевика ранили и задержали военнослужащие Вооруженных сил Украины.



Как рассказали в прокуратуре, во время судебных слушаний обвиняемый своей вины не признал, пытаясь выдать себя за мирного жителя, который в темноте случайно наткнулся на блокпост ВСУ. Однако суд определил доводы стороны обвинения исчерпывающими и обоснованными и за совершение особо тяжкого преступления против своего государства вынес мужчине обвинительный приговор – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Жителя Макеевки признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (Участие в деятельности террористической группы или террористической организации).