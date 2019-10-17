Красный Крест отправил в сторону Донецка 7 грузовиков со стройматериалами и продуктами

Международный комитет Красного Креста 16 октября направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса семь грузовиков с гуманитарной помощью общим весом почти 118 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Отмечается, что за минувшие сутки через КПВВ «Новотроицкое» последовали 7 грузовиков с гуманитарным грузом от МККК.



«Грузовики перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру общим весом почти 118 тонн», — говорится в сообщении.