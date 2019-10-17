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К приезду главы ДонОГА устроили протест против строительства олимпийской базы

17 октября 2019, 12:34

К приезду главы ДонОГА устроили протест против строительства олимпийской базы

В Славянске проходит митинг против строительства региональной олимпийской базы в Святогорске, сообщает корреспондент «Новостей Донбасса». Участники акции полагают, что спортивный объект будет частично расположен на территории заповедника.

15 человек стоят с плакатами у здания «Монополии Крона», где сегодня состоится брифинг главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко.

По словам участницы протеста Валентины Костюшко, часть спортивной базы будет располагаться на заповндном болоте на территории национального природного парка «Святые горы». Она подчеркнула, что власть собирается «осушать болото, губить дубраву и Святогорский национальный парк».

Активисты отметили, что не против строительства олимпийской базы в Святогорске, но просят перенести ее в другое место.

6 сентября Святогорский городской совет дал разрешение на разработку проекта землеустройства под олимпийскую базу. В документе указано, что на эти цели будет выделено 20 гектаров земли по улице Курортной из земель рекреационного назначения коммунальной собственности. Других деталей касательно расположения олимпийской базы не указано.

Отметим, что земли национального природного парка «Святые горы» находятся в государственной собственности.

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