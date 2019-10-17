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Хозсуд Киева приостановил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

17 октября 2019, 13:12

Хозсуд Киева приостановил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

Судья Хозяйственного суда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка. Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Украины Виктор Григорчук.

«После того, как будет рассмотрен спор в суде административной юрисдикции, исходя из содержания этого определения, которое мы получили сегодня, будет продолжено слушание по этому иску», — цитирует Григорчука «Интерфакс-Украина».

Представитель Нацбанка напомнил, что Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка. Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение. Оно будет слушаться в 6-м Апелляционном административном суде.

В то же время Григорчук отметил, что производство по этому делу в апелляционном суде пока не открыто, поэтому дата принятия решения по нему неизвестна.

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