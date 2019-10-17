Задержан бывший замсекретаря СНБО Гладковский

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Президент корпорации «Богдан», экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский был задержан сегодня сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины. Эту информацию подтвердила пресс-сулжба Бюро.



Он был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 Уголовного Кодекса).







Отмечается, что следственные действия продолжаются. «Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали — позже», — говорится в официальном сообщении НАБУ.



Ранее о задержании Гладковского при попытке вылететь из Украины через аэропорт «Борисполь» агентству «Интерфакс-Украина» сообщил источник в правоохранительных органах.



Телеканал «112 Украина» уточняет, что Гладковский не смог вылететь из Украины и поехал в ресторан на Бориспольской трассе, где его и задержали детективы НАБУ.



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