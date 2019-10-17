Глава Донетчины пообещал усилить контроль над проектами за донорские деньги

Донецкая облгосадминистрация усилит контроль над использованием донорских средств, которые идут на инфраструктурные проекты, пообещал глава ДонОГА Павел Кириленко.



«Я всегда выступаю только за то, чтобы все было прозрачно. Чтобы материалы и подрядчиков выбирал сам донор, и таким образом мы бы избегали любых подозрений, — сказал он во время брифинга в Славянске, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



ДонОГА известны причины, по которым в некоторых городах пока не реализуются проекты на средства Европейского банка реконструкции и развития, подчеркнул Кириленко. «Там мы будем решать — или мэры городов отработают тендер до конца года, или мы будем уже доделывать из своих денег. По донорскими деньгами мы увеличим контроль», — добавил глава области.



В частности, Кириленко признал, что в Мариуполе есть проблемы по тем инфраструктурным проектам, которые реализует ОГА. «И виновные лица будут нести ответственность», — пообещал Кириленко.