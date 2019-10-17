На КПВВ «Станица Луганская» теперь работает еще один электрокар

В Станице Луганской у контрольного пункта въезда-выезда 17 октября дня начал курсировать еще один электрокар. Об этом сообщила пресс-служба Станично-Луганской районной администрации.

Электрокары предназначены исключительно для отдельных категорий лиц (люди с инвалидностью, беременные женщины, женщины с младенцами и т.п.), для других категорий ежедневно и одновременно курсирует 2 социальных автобуса.

Электрокар курсирует на участке длиной 800 метров между мостом через реку Северский Донец и КПВВ «Станица Луганская».

Проект реализован в сотрудничестве Управления Верховного комиссара ООН со штабом «Пролиска» в Станично-Луганском районе.



Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев запустило первый на КПВВ электромобиль в августе. Как это было:

В конце июня вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Накануне стороны заявили о завершении разминирования территории вблизи разрушенного моста в Станице Луганской. После этого планируется его ремонт.