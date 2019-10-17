СБУ: Пропавшими без вести на неподконтрольном Донбассе считаются 257 человек

Пропавшими без вести на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей считаются 57 человек. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Службу безопасности Украины.



«По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как: пропавшие без вести - 257 человек, незаконно лишены свободы - 240 человек», - говорится в сообщении.



В СБУ добавили, что украинская сторона принимает меры, которые должны способствовать освобождению всех незаконно лишенных свободы лиц, содержащихся на временно неподконтрольной территории.



«Соответствующие предложения по данному поводу регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработки с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Работа по указанным направлениям продолжается», - заверили в ведомстве.