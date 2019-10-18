Минэнерго начало аудит госшахт и призвало Раду поддержать выделение миллиарда гривен на зарплаты горнякам

Министерство энергетики и защиты окружающей среды начало аудит государственных шахт. Об этом сообщил замглавы министерства Виталий Шубин во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



«Мы начали аудит всех государтсвенных шахт. Сейчас мы выясняем, какие возможные перспективы развития отрасли», — сказал он.



Шубин также призвал парламент поддержать выделение 1 миллиарда гривен на погашение задолженности и выплаты зарплат работникам госшахт. «Я надеюсь, что законопроект будет сегодня поддержан комитетом и проголосован», — отметил он.