Генштаб сохраняет готовность к полномасштабной войне с РФ

Вооруженные силы находятся в полной боевой готовности в условиях угрозы полномасштабной войны с Россией. Об этом заявил начальник Главного управления подготовки — замначальника Генштаба ВСУ Алексей Таран в интервью «Тиждень».



«Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ в соответствии готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии», — сказал он.



Как отметил Таран, с начала российской агрессии в 2014 году увеличился уровень профессиональной подготовки военных. За последние 5 лет на открытие новых учебных центров и подготовку учебно-материальной базы было потрачено более 10 млрд гривен.