Миссия МВФ вернется в Украину в ближайшие недели

Миссия Международного валютного фонда планирует вернуться для возобновления работы в Украине в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщил директор Европейского департамента МВФ Пол Томпсон во время пресс-конференции, передает «Громадське».



«Наши переговоры с украинским правительством идут в хорошем темпе. Мы намерены отправить миссию назад в Украину в течение ближайших нескольких недель для того, чтобы обсудить детали важных реформ, которые нужно провести украинскому правительству», - сообщил Томпсон.



Среди приоритетов реформ он назвал открытие рынка земли, борьбу с монополиями в экономике. Также представитель МВФ отметил, что Украине необходимо продолжать свою работу в направлении возврата средств ПриватБанка, которые вывели из учреждения его предыдущие владельцы.



26 сентября миссия МВФ завершила свою работу в Украине.



В октябре украинская делегация отправилась в Вашингтон на мировые сборы МВФ и Всемирного банка. Там переговоры с фондом о новой программе продолжились.



По словам главы Нацбанка Якова Смолия, переговоры с МВФ о новой программе пока продолжаются. В то же время вопрос ПриватБанка и цен на газ для населения на них не стоят.