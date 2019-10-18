Представитель ООН: За осень 2018 и начало 2019 в Золотом пострадали 20 гражданских

В период с осени 2018 года и начала 2019 года, в Золотом-4 и Золотом-5 Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине зафиксировала около 20 случаев гибели и ранения гражданских лиц. Об этом в интервью UKRLIFE.TV рассказал представитель миссии Владимир Щербов.



По его мнению, разведение сторон благоприятно скажется на сохранении жизни и здоровья людей, проживающих у линии соприкосновения.



«Мы считаем, что если отведение все-таки состоится, то риски для лиц, живущих там уменьшаться. Особенно речь идет о жителях Золотого-4, где проходит линия соприкосновения, и Золтого-5, часть которая на данный момент контролируется вооруженными группами самопровозглашенной «ЛНР» Поэтому мы считаем, что разведение сократит шансы для жителей Золотого быть убитыми или раненными, что случается достаточно нередко», - сказал он.