Заместитель командующего ООС о разведении: Мы не будем сдавать позиции

Заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь заявил, что Вооруженные силы не будут сдавать позиции. Об этом он сказал в эфире «Громадського».



«Мы не сдаем и не будем сдавать позиции. То, что сейчас выполняется, и то, что предлагается осуществить в будущем, является определенными шагами к реальному прекращению боевых действий. Пять лет — это срок, который достаточно показал, что нужно использовать другие составляющие для прекращения боевых действий», - сказал Бондарь.



По его словам, успех разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском не будет решающим шагом для дальнейшего разрешения конфликта, а лишь шагом, который позволит двигаться дальше.



Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что для начала процесса разведения тишина должна продержаться не менее семи дней.



1 октября на переговорах в Минске договорились развести силы у Петровского и Золотого.

В украинском Минобороны сообщили, что ВСУ технически готовы к разведению войск в Петровском и Золотом.



В ОБСЕ заявили, что разведение должно начаться 7 октября, однако этого не произошло: несколькими днями ранее боевики обстреливали участок разведения сил у этих населенных пунктов.