Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 18 октября.

Политика



Украина направила России ноту протеста в связи с отправкой очередного «гуманитарного конвоя» на подконтрольную боевикам территорию Донбасса. 17 октября в нарушение международных норм в Донецк и Луганск прибыл 87-й «гуманитарный конвой» из РФ.



Конкретной даты проведения саммита лидеров «нормандской четверки» еще нет, переговоры об этом ведутся, сообщили в правительстве ФРГ.



Боевые действия



Министр обороны Андрей Загороднюк обвинил боевиков «ЛНР» в нарушении режима «тишины» и, как следствие, срыве разведения вооруженных сил и средств вблизи Золотого Луганской области. Разведение на этом участке было согласовано 1 октября, однако на встрече Трёхсторонней контактной группы 15 октября стороны не пришли к договоренности о графике разведения.



Экономика



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко опроверг информацию о намерении властей начать строительство гидротехнических сооружений в обход подконтрольной боевикам территории.



В Службе безопасности Украины объявили о раскрытии схемы незаконных поставок продукции машиностроительного предприятия из подконтрольной «ЛНР» территории в РФ. По данным спецслужбы, данное предприятие использовалось Министерством обороны РФ для обхода санкций.



Общество



Детский фонд ООН направил 14 тонн гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донбасса. В состав груза вошли гигиенические наборы и электронные датчики температуры.



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