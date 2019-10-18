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СМИ узнали о согласии Украины рассмотреть «формулу Штайнмайера» еще летом

18 октября 2019, 22:17

СМИ узнали о согласии Украины рассмотреть «формулу Штайнмайера» еще летом

В офисе президента Украины Владимира Зеленского согласились рассмотреть вопрос о принятии «формулы Штайнмайера» еще в июле 2019 года. Об этом сообщает издание «Новое время» со ссылкой на документ, подписанный главой президентской администрации Андреем Богданом.

В письме, якобы направленном 16 июля представителю Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президенту Леониду Кучме, говорится, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в «нормандском формате» на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, России и Франции. По итогам встречи советники договорились о необходимости принятия новых мер для нормализации ситуации на Донбассе.

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают так называемый особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы», - говорится в приложении к письму, опубликованном изданием.

Вечером 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что в Трехсторонняя контактная группа согласовала «формулу Штайнмайера» и разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого.

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