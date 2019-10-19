Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной Донетчине загруженный углем поезд

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружил на неподконтрольной территории Донецкой области в среду, 16 октября, два поезда, один из которых был полностью загружен углем. Об этом говорится в отчете миссии.



«16 октября возле железнодорожной станции в н.п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил поезд, в состав которого входило 50 пустых вагонов для угля и дизельный локомотив, который двигался в восточном направлении. У той же станции БПЛА обнаружил поезд с 40 полностью загруженными углем вагонами, стоял без локомотива», - говорится в отчете.