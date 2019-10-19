США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков на Донбассе

США высказали осторожный оптимизм по поводу возобновления разведения войск в Золотом и Петровском и надеются увидеть шаги, которые гарантируют его безопасность. Об этом заявил политический советник миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 17 октября в Вене, сообщает «Укринформ».



«Призываем Российскую Федерацию дисциплинировать вооруженные формирования, которые находятся под ее контролем», - сказал Макрис.



Он отметил прогресс в районе Станицы Луганской, где идет ремонт моста и построен временный обходной мост: «Для гражданских... последнее развитие событий является реальным прогрессом, который может облегчить бремя, которое они несут во время многолетнего конфликта, разожженного Российской Федерацией».



Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.