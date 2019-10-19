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Черныш: Главный переговорщик по Донбассу со стороны РФ - вице-премьер Козак  

19 октября 2019, 13:09

Черныш: Главный переговорщик по Донбассу со стороны РФ - вице-премьер Козак  

Российский вице-премьер Дмитрий Козак в настоящее время является основным представителем со стороны РФ в переговорах по вопросам конфликта на Донбассе. Об этом в интервью «Радио НВ» сообщил экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«Да, по моим данным, я это подтверждаю», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Козака называют куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «Л-ДНР» территориях. В 2018 году российский РБК писал, что Козак в новом правительстве остался курировать комиссию по оказанию гуманитарной поддержки неподконтрольным Украине районам Донбасса.

По данным СМИ, комиссия под руководством Козака занимается не только организацией гуманитарных конвоев, но и едва ли не всеми вопросами экономики подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» районов.

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