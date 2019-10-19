Власти РФ одобрили признание украинцев носителями русского языка без собеседования

Российское правительство одобрило отмену собеседования для уроженцев Украины и Беларуси для признания носителями русского языка при получении гражданства РФ. Об этом сообщается на сайте российского правительства РФ.



«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 331 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке», - говорится в сообщении.



Предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без собеседования украинцев и белорусов, свободно владеющих русским языком, при подаче ими соответствующего заявления. Порядок подачи заявлений определит российское МВД.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.



Указом от 17 июля Путин утвердил упрощенный порядок оформления российского гражданства жителям не только временно неподконтрольной части украинского Донбасса, но и всей территории Донецкой и Луганской областей.



3 августа президент РФ также подписал закон, который упрощает оформление вида на жительство в России всем гражданам Украины.