В Минсоцполитики пообещали, что роженицы на Донетчине вскоре получат монетизацию бэби-боксов

Роженицы из Донецкой области, которые не получали пакетов малыша с сентября 2018 года, получат денежный эквивалент бэби-боксов в ближайшее время. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на странице в Facebook.



«В ближайшее время 7200 рожениц Донецкой области могут получить денежный эквивалент "бэби-бокса"», - сообщила министр.



Она напомнила, что с момента начала программы «бэби-боксов» в сентябре 2018 года Донецкая область не получила ни одного пакета малыша.



Ранее в департамент соцзащиты ДонОГА пояснили, что предоставление «пакетов малыша» (единоразовой помощи новорожденным) в Донецкой област невозможно, так как Донецкая областная государственная администрация не согласна финансировать проект.