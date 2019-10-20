Художница «донецкой элиты» нарисовала портрет Кадырова

Художница из Донецка Татьяна Пономаренко-Левераш нарисовала портрет главы Чечни Рамзана Кадырова. Пономаренко вручила свою работу лично Кадырову на официальном открытии Международного турнира по вольной борьбе клуба «Ахмат» в Грозном 19 октября.



Пономаренко выступила с хвалебной речью о лидере Чеченской Республики и рассказала, что «если посмотреть на портрет, то видно, что в глазах Рамзана - доброта, которая символизирует любовь к чеченскому народу, но в этом взгляде очень большая жесткость».

Пономаренко стала известна благодаря портретам донецких политиков и спортсменов. В частности, рисовала Виктора Януковича, Рината Ахметова, футболистов «Шахтера». Одной из самых известных работ считается портрет бывшего генпрокурора Украины Виктора Пщонки в образе римского императора Цезаря.



В ноябре 2017 года в Госдуме России открылась выставка Пономаренко с портретами президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, депутатов Госдумы и экс-главы группировки «ДНР» Александра Захарченко.



Муж художницы Игорь Пономаренко сейчас является депутатом Верховного Совета Хакасии (РФ) от Компартии.