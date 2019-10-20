Украинского политзаключенного Коломийца посетил консул

Украинского политзаключенного, участника Майдана Андрея Коломийца посетил в колонии Краснодарского Края украинский консул Тарас Малышевский. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на супругу заключенного Галину Коломиец.



«По информации супруги украинца Галины Коломиец, консул поддержал Андрея морально, интересовался состоянием его здоровья», — говорится в сообщении.



Общение Коломийца с консулом, как обычно, проходило под камерами и в присутствии сотрудников колонии.



Жителя Киевской области Андрея Коломица 1993 года рождения задержали в Кабардино-Балкарии, после чего перевезли в Крым.



Суд в России приговорил Коломийца к 10 годам лишения свободы по обвинению в убийстве двоих экс-сотрудников «Беркута» во время событий на Майдане. Его также признали виновным в хранении наркотиков.



Правозащитники указывали, что дело против Коломийца сфабриковано. В Генпрокуратуре Украины также отрицали участие Коломийца в атаках на «Беркут».