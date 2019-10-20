Апаршин возглавил директорат по нацбезопасности в Офисе Зеленского

Иван Апаршин назначен руководителем Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента. Об этом сообщает «theБабель».



«Да, это правда, меня назначили 18 октября», — сказал Апаршин в комментарии изданию.



В 2007 году, когда пост министра обороны занимал Анатолий Гриценко, Апаршин был назначен главой инспекции в Министерстве обороны, а затем — помощником Гриценко по организационно-аналитическому обеспечению.



Далее он работал первым заместителем главы Управления оборонно-мобилизационной работы. В 2010–2011 годах, когда президентом был Виктор Янукович, Апаршин занимал пост начальника Управления оборонной политики и политики безопасности, а с 2011 по 2014 был заместителем директора Департамента профессиональной экспертизы и начальником Управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата Кабинета Министров Украины.