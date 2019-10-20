Глава Луганской области уходит в отставку

Виталий Комарницкий уходит с должности главы Луганской областной государственной администрации. На сегодняшнем заседании Кабинет министров согласовал его увольнение, передает «Правительственный портал».



На место Комарницкого одобрена кандидатура Сергея Гайдая. Теперь указ о его назначении должен подписать президент.



Сергей Гайдай родом из Северодонецка.

Фото: Сергей Гайдай / Facebook

В 2008-2010 годах работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резникова, который сейчас является представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске.



С 2014 по 2015год Гайдай работал советником главы Обуховской РГА в Киевской области. С 2015 года являлся депутатом Мукачевского районного совета. С сентября 2015года по ноябрь 2018 года был председателем Мукачевской райгосадминистрации, беспартийный.

В июле 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого главой Луганской ОГА.