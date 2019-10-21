Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Конгрессе США потребовали от Госдепа признать «Азов» террористической организацией

21 октября 2019, 08:28

В Конгрессе США потребовали от Госдепа признать «Азов» террористической организацией

В США 40 членов Палаты представителей подписали обращение к Госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк «Азов» и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Об этом идет речь в письме конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, передает «Голос Америки».

Помимо автора письма, обращение подписали 39 конгрессменов из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии.

«Сегодня, если американский гражданин присягает на верность исламскому государству и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе заграницей и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам», — говорится в письме.

Конгрессмены также обращают внимание на связь между «Азовом» и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

«В своем манифесте стрелок вспоминал, что тренировался вместе с «Батальоном "Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними. Оба стрельца в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчерче. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна», — подчеркнули конгрессмены.

ТЕМЫ

Места
Сша
Организации
Азов

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:00
«ДНР» рассказала об отсутствии вагонов для запуска поездов в Россию
08:49
Трое детей погибли в результате пожара в Горловке
21:34
Сводки с жертвами, ожидания от нормандской встречи и штаб «ДНР» в Бельгии. Главные новости недели
13:19
Обстрелом повреждено здание школы под Донецком
11:26
СМИ: На оккупированном Донбассе нашли тело агента ФБР, пропавшего 3 года назад
09:25
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
11:33
«Представительство ДНР» в Бельгии возглавил пророссийский общественник
08:11
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной Донетчине загруженный углем поезд
23:44
В ОБСЕ сообщили о ранении ребенка в Донецке из-за взрыва боеприпаса
22:14
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:17
В Донецке объяснили, почему движение троллейбусов по главной улице стало хуже
14:18
ДонОГА опровергла строительство водовода в обход оккупации
10:14
Министр обороны обвинил боевиков в очередном срыве «режима тишины» для разведения войск
09:29
ЮНИСЕФ направил гумконвой в сторону Донецка
23:01
Требование роспуска «ЛДНР» и новый «гумконвой» из России. Главное за день
все новости
11:47
СМИ рассказали о россиянине, который хотел подорвать военный аэродром в Умани
11:30
«Браво!»: Коломойский прокомментировал номер «Квартала 95» о сгоревшем доме Гонтаревой
11:00
«ДНР» рассказала об отсутствии вагонов для запуска поездов в Россию
10:57
Зеленский назначил нового замсекретаря СНБО
10:11
Антикоррупционное агенство временно возглавила бывшая нардеп от БПП
10:01
Рябошапка заявил о связи дел против Пашинского и Гладковского
09:51
Министр культуры извинился перед Гонтаревой за участие хора Веревки в номере «95 квартала»
09:12
У главы ДонОГА появится еще один заместитель
08:49
Трое детей погибли в результате пожара в Горловке
08:28
В Конгрессе США потребовали от Госдепа признать «Азов» террористической организацией
08:11
Штаб насчитал 12 обстрелов, украинские военные не пострадали
21:34
Сводки с жертвами, ожидания от нормандской встречи и штаб «ДНР» в Бельгии. Главные новости недели
19:22
Глава Луганской области уходит в отставку
16:46
Апаршин возглавил директорат по нацбезопасности в Офисе Зеленского
15:24
Украинского политзаключенного Коломийца посетил консул
все новости
ВИДЕО
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
20 октября, 09:25
Где работает программа «доступное жилье» для переселенцев
19 октября, 10:12
«Схемы»: Российский олигарх Дерипаска добывает в Украине сырье, которое вывозят в РФ для создания оружия
18 октября, 09:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция