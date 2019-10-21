В Конгрессе США потребовали от Госдепа признать «Азов» террористической организацией

В США 40 членов Палаты представителей подписали обращение к Госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк «Азов» и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.



Об этом идет речь в письме конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, передает «Голос Америки».



Помимо автора письма, обращение подписали 39 конгрессменов из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии.



«Сегодня, если американский гражданин присягает на верность исламскому государству и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе заграницей и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам», — говорится в письме.



Конгрессмены также обращают внимание на связь между «Азовом» и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.



«В своем манифесте стрелок вспоминал, что тренировался вместе с «Батальоном "Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними. Оба стрельца в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчерче. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна», — подчеркнули конгрессмены.