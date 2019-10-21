У главы ДонОГА появится еще один заместитель

В воскресенье Кабинет министров согласовал ряд кадровых решений, в частности, утвердил кандидатуру нового заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации, которым стал Денис Клюшников. Об этом сообщает правительственный портал.



Согласно декларации, которую Клюшников подавал, будучи кандидатом на эту должность, он зарегистрирован в неподконтрольной украинским властям Горловке Донецкой области, но проживает в Киеве. Он женат, воспитывает двух дочерей.



Денис Клюшников владеет недвижимостью в Донецке. Автомобиль Volkswagen Passat и недвижимость в Киеве зарегистрированы на третье лицо.



До своего назначения Клюшников работал в прокуратуре Киевской области и в Генеральной прокуратуре Украины.

Сейчас у главы ДонОГА Павла Кириленко есть первый заместитель Игорь Мороз и заместитель Вадим Филашкин. На прошлой неделе Кабмин также согласовал назначение Юлии Коснюниной заместительницей главы ДонОГА.