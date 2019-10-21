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Министр культуры извинился перед Гонтаревой за участие хора Веревки в номере «95 квартала»

21 октября 2019, 09:51

Министр культуры извинился перед Гонтаревой за участие хора Веревки в номере «95 квартала»

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за участие Национального хора имени Григория Веревки в номере «95 квартала» на тему сгоревшего дома Гонтаревой.

«Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки», — написал Бородянский в Facebook.

В новом выпуске шоу «Вечерний квартала» был номер, посвященный пожару в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Шоумен Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Веревки исполнил песню со словами «Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала». Телевизионная версия шоу была показана на телеканале «1+1» Игоря Коломойского.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что этот номер «выглядит очень плохо» для внешних инвесторов. По его словам, большинство иностранных инвесторов воспринимают Гонтареву «как выдающегося реформатора» из-за деятельности в НБУ. «В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по ПриватБанку. Также они не понимают, насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность», — пояснил Милованов в Facebook.

17 сентября Валерия Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в селе Гореничи под Киевом был сожжен в результате поджога.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.

В Офисе президента заявили, что пожар в доме Гонтаревой – дерзкое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Позднее пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома Гонтаревой.

ТЕМЫ

Люди
Валерия Гонтарева Владимир Бородянский Тимофей Милованов
Организации
Квартал 95

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