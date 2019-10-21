Зеленский назначил нового замсекретаря СНБО

Сергей Демедюк назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского № 765/2019 от 21 октября.



С 2015 по 2019 годы Демедюк занимал должность начальника департамент киберполиции Национальной полиции.



Напомним, что 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего первого замсекретаря СНБО и соратника пятого президента Олега Гладковского сроком на 2 месяца с альтернативой выйти под залог в размере 10,6 млн гривен. Его подозревают в злоупотреблении властью.

