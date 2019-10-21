«Браво!»: Коломойский прокомментировал номер «Квартала 95» о сгоревшем доме Гонтаревой

Украинский олигарх Игорь Коломойский сначала заявил, что не смотрел номер «95 Квартала» о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, однако после вопросов журналистов сказал «Браво!», — и добавил, что номер ему «очень понравился».



«По поводу того [понравилось], что [дом] сгорел от стыда», — сказал он в комментарии «Радио Свободе», добавив, что больше всего ему понравилась фраза из песни «Валерия думает на Валерича».



На вопрос о том, не считает ли он это насмешкой над человеческим горем, Коломойский ответил, что нет.



«Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?», — заявил олигарх.



Коломойский также отверг допущения в том, что песню, исполненную на концерте «Квартала» он заказал ко дню рождения Гонтаревой. По его словам, с «Кварталом» он не поддерживает связь с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет.

19 октября в эфире «Квартала 95» юморист Евгений Кошевой и певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки спели песню о сгоревшем доме Гонтаревой в Киевской области. В песне звучали следующие строки: «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала», «Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича», «Мораль проста — хата згоріла зі стида», «Люди вогонь побачили — допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали».



Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский уже извинился перед Гонтаревой за участие хора имени Веревки в номере «95 квартала».