СМИ рассказали о россиянине, который хотел подорвать военный аэродром в Умани

В программе «ТСН.Тиждень» на канале «1+1» вышел репортаж о гражданине России Леониде Харитонове, который был задержан контрразведкой Службы безопасности Украины по обвинению в подготовке теракта на военном аэродроме в Умани (Черкасская область).



8 августа СБУ сообщила об аресте россиянина, не указывая его имени, а сюжет о нем вышел 20 октября.



ТСН рассказала, что Харитонов является совладельцем российской химической фирмы, работал в Америке, был руководителем среднего звена в российском оборонном концерне «С.Е.Д». Три года назад приехал в Украину и поселился в Умани у своей новой жены, хотя по ее словам они не жили «как муж и жена».



Отмечается, что однажды Харитонов бросился на жену с топором в руках, когда не мог найти свой справочник по химии. Жена сообщила о насилии правоохранителем и после этого российским химиком заинтересовались в контрразведке. В сюжете отмечается, что брак был «идеальным прикрытием», потому что давал возможность получить вид на жительство и осесть рядом с военным аэродромом.



Украинская спецслужба установила в доме Харитонова скрытую камеру. В частности, техника зафиксировала как Харитонов, разговаривая сам с собой, оскорблял украинцев. Скрытая съемка показала, что Харитонов превратил жилье на химическую лабораторию и производственную линию взрывчатки. Химик довольно легко синтезировал взрывчатку ГМТД из бытовой химии. О каждом этапе своей лабораторной Харитонов отчитывался на российский телефонный номер — набором кодовых слов, говорится в сюжете ТСН.



Силовики решили не рисковать и россиянина задержали еще до того, как он закончил создание бомбы. Отмечается, что во время обыска у Харитонова нашли карты с военным аэродромом, который находится недалеко от его дома. В случае взрыва могло погибнуть значительное количество военнослужащих.