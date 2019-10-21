Зеленский вскоре встретится со Штайнмайером

В Токио состоится встреча президента Владимира Зеленского со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



По информации агентства, встреча двух лидеров запланирована на 23 октября.



Зеленский находится в Японии с рабочим визитом с 21 по 24 октября. Он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, встретится с премьер-министром Японии, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

1 октября Зеленский сообщил, что в Трехсторонняя контактная группа согласовала «формулу Штайнмайера» и разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого.



Украинский парламент должен прописать и принять новый закон об «особом статусе» отдельных районов Донбасса, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера». Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новом законе об «особом статусе», которого еще нет.