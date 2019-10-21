В больницах Лисичанска сложилась критическая ситуация из-за отсутствия воды

На данный момент больницы Лисичанска (Луганская область) работают в «катастрофических условиях» из-за отсутствия водоснабжения. Об этом заявил директор территориального медицинского объединения Лисичанска Григорий Старченко в эфире телеканала NewsOne.

«На сегодняшний день мы прекращаем плановые операции, плановое лечение», — сказал он и добавил, что будет рассматриваться вопрос о переводе родильного отделения в Северодонецк.

Старченко отметил, что у больниц остался запас в 14 тысяч литров воды, также подвоз осуществляет ГСЧС. «Но этого крайне недостаточно, но это [хватит] на работу в максимум одни сутки», — подчеркнул он.

Более 100 тысяч жителей Лисичанска и близлежащих населенных пунктов четвертые сутки остаются без водоснабжения из-за долгов водоканала за электричество.