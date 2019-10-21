На Донетчине появится комиссия по реабилитации жертв политических репрессий

В Донецкой области появится комиссия по реабилитации жертв коммунистического тоталитарного режима. Об этом сообщает «Вчасно».



До начала конфликта соответствующая комиссия функционировала в Донецке. Как отметил член комиссии по реабилитации Павел Островский, с началом боевых действий на подконтрольной власти территории области так и не создали аналогичный орган.



«Сейчас у нас нет статистики о количестве пострадавших от репрессий в Донецкой области, так как все архивы и документы остались в оккупированном Донецке. Нам нужно будет обратиться в органы местного самоуправления с запросом, чтобы получить информацию о численности таких лиц», — рассказал он.



Комиссия состоит из представителей, делегированных госорганами, ДонОГА, а также представителей общественных организаций. Основная ее задача — восстановление справедливости и прав жертв политических репрессий.



Первое заседание состоится 30 октября.