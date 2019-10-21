Кабмин проверит информацию об аномальном загрязнении воздуха в Украине

У правительства нет официальных данных об аномальном загрязнении воздуха в Украине, информация проверяется. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга.



«Официального подтверждения и официальных данных, которые давали бы мне основание думать, что в Украине что-то аномальное происходит с воздухом, у меня нет. Мы проверяем», — сказал он.



Гончарук заверил, что по официальным данным содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает предельно допустимые концентрации.



«Учитывая то, что такая информация появилась, мы сейчас разбираемся, какая у них методология, как они оценивали, что эти картинки на самом деле значат. Думаю, в течении ближайшего времени мы выйдем с коммуникацией по этому поводу», — добавил премьер.

В воскресенье в соцсетях и СМИ стала распространяться информация, ссылаясь на сайт мониторинга погоды и качества воздуха Windy.com, о том, что в Украине концентрация угарного газа в воздухе сейчас якобы самая высокая в мире.