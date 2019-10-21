Поселку на Донетчине хотят вернуть название Нью-Йорк

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко поддержал переименование поселка Новгородское в Нью-Йорк. Об этом сообщает freeradio.



«Если у жителей есть такое желание, которое обосновано и проговорено совместно между собой, то оно (ходатайство — ред.) будет рассмотрено и принято положительно», — заявил Кириленко.



Новгородское подчинено Торецкой военно-гражданской администрации.



После согласования о переименовании в ДонОГА данный вопрос должна рассмотреть Верховная Рада.



Поселок носил название Нью-Йорк с момента основания в 1877 году и до 1951 года, когда президиум Верховного Совета Украинской ССР издал указ о переименовании поселка в Новгородское.