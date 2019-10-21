Москалькова затруднилась назвать сроки нового обмена между Россией и Украиной

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова не имеет информации о сроках второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, следит за судьбой 36 российских граждан в украинских СИЗО и тюрьмах, передает «Интерфакс».



«Второй этап обмена, мне кажется, ещё не сформировался. Даты мне непонятны. (...) Формированием списка занимаются другие органы», - сказала Москалькова.



Она добавила, что отслеживает судьбу 36 российских граждан в СИЗО и тюрьмах Украины.



«В моем списке тех, кто обратился ко мне сам или через родственников, сейчас 36 человек, которые находятся в зоне моего особого внимания. Обращаюсь к украинскому уполномоченному Людмиле Денисовой, чтобы отслеживала, сообщала о состоянии здоровья», - сказала омбудсвумен РФ.

12 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что обмен удерживаемыми лицами с Россией будет включать три группы.



7 сентября состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».