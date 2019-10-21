В Луганской области объявили в розыск боевика «ЛНР»

В Луганской области объявлен в розыск житель Кадиевки (ранее Стаханов), которого подозревают в участии в боевых действия в составе группировки «ЛНР». Об этом сообщает прокуратура Луганской области.



По данным следствия, с октября 2014 года мужчина участвует в военных действиях в районе населенных пунктов Новотошковское и Троицкое Попаснянского района.



«В структурном подразделении "Народной милиции "ЛНР" гражданин добровольно вступил в должность так называемого "заместителя командира 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова". Мужчина выполняет указания и меры, установленные преступным планом организаторов так называемой "ЛНР"», - говорится в сообщении.



В настоящее время по согласованию прокурора следователями СБУ направлены в суд ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и о разрешении на задержание с целью привода в суд.